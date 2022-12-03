Посольство РФ назвало неоправданными обвинения США в нарушении религиозных прав граждан

Посольство России в Вашингтоне назвало бездоказательными обвинения США в нарушении религиозных прав граждан РФ, а вместо этого Штатам лучше было бы обратить внимание на дискриминацию традиционных ценностей в стране. Об этом говорится в заявлении дипмиссии.

"Нашу страну бездоказательно обвиняют в причастности к "грубым нарушениям" религиозных прав граждан. Причём тезисы настолько заезженные, что американцы даже не удосуживаются хотя бы "освежить" формулировки с претензиями", — говорится в сообщении.

В дипмиссии также отметили, что Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, в чём и состоит её сила, а защита религиозных прав верующих является безусловным приоритетом для страны. Отметим, что поводом для заявления стал тот факт, что США внесли РФ, наряду с Китаем, Ираном, Саудовской Аравией и рядом других стран, в список государств, которые вызывают озабоченность по вопросу соблюдения американского закона о защите свободы вероисповедания.