Врач назвал признаки обморожения и объяснил, от каких методов лечения лучше воздержаться

При обморожении пострадавшему не следует давать кофе или алкоголь, а также растирать поражённые участки тела. Об этом Лайфу рассказал врач-хирург клиники "Медси" на Полетаева Михаил Крылов.

По его словам, часто обморожения возникают в осенне-весенний период, когда температура воздуха ещё относительно мягкая. В этом случае важную роль играют повышенная влажность воздуха и сильный ветер.

Специалист перечислил четыре степени обморожения и их признаки. При первой появляется побледнение, а затем покраснение, шелушение и отёк кожи. Часто возникает онемение, зуд, жжение и покалывание. При второй степени на коже появляются пузыри с прозрачным содержимым.

Третья степень характеризуется жжением, онемением и острыми болями в области поражённого участка. Кожа приобретает багрово-синюшную окраску. А при четвёртой степени появляются сильные боли в поражённом участке при полном отсутствии чувствительности, кожа становится чёрной. Может происходить самоампутация обмороженных участков тела.

"Начиная уже со стадии появления пузырей необходимо обратиться к врачу-специалисту (хирургу, травматологу). Во-первых, он назначит наиболее адекватное лечение для профилактики возможных осложнений (инфицирования тканей, гангрены), но и пропишет средства, способствующие скорейшему восстановлению повреждённых тканей и структур, восстановлению кровообращения в месте отморожения", — отметил доктор.

Чтобы помочь при обморожении, пострадавшего нужно завести в тёплое помещение, укутать одеялом, сделать сухие согревающие ватно-марлевые повязки, тёплые грелки, дать тёплую пищу или питьё, но не кофе или алкоголь. Можно поместить пострадавшего в тёплую ванну.

"Также не следует слишком интенсивно растирать обмороженные участки. Если нет волдырей, то кожу можно нежно растереть, обработать кожу водкой или спиртом и наложить чистую повязку. Также без назначения врача не следует самостоятельно применять какие-либо мази", — уточнил специалист.