Новый ракетный корабль "Наро-Фоминск" для ВМФ России спустили на воду в Татарстане

В Татарстане в ходе торжественной церемонии спустили на воду новый малый ракетный корабль (МРК) "Наро-Фоминск" для ВМФ России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.

Вышеупомянутое судно проекта 21631 "Буян-М" было построено на Зеленодольском заводе имени Горького. "Наро-Фоминск" стал 11 кораблём в серии МРК с высокоточным ракетным вооружением. В качестве основного оружия на кораблях этого типа используются крылатые ракеты комплекса "Калибр-НК" или "Оникс". Первое боевое применение МРК "Буян-М" состоялось в 2015 году в рамках удара высокоточным оружием по объектам сирийских боевиков.

"Развёрнутое серийное строительство многоцелевых надводных кораблей позволяет обновлять надводную составляющую сил ВМФ в соответствии с планом, значительно усиливает потенциал флотов и повышает эффективность выполнения поставленных задач", — отметил адмирал Николай Евменов в преддверии спуска.