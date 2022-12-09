Шеф-повар рассказал, как варить яйца для новогодних салатов, чтобы не потерять "нежность"

Главная ошибка при приготовлении новогодних салатов — это переваренные яйца, ведь в таком случае они могут потерять "нежность", которая не передастся и блюду. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал шеф-повар Александр Белькович.

"Переваренное яйцо — это когда у желтка тоненькая серая оболочка в том месте, где он соприкасается с белком. С таким плотным яйцом салаты уже не такие вкусные", — пояснил он.

Эксперт рассказал о правильном алгоритме варки этого продукта. Для начала следует оставить яйца при комнатной температуре, чтобы они не были холодными. Затем нужно аккуратно положить их в горячую, практически закипающую воду и варить на протяжении семи-восьми минут. Сразу же после этого важно погрузить яйца в холодную воду. Эксперт пояснил, что при разности температур белок "съёживается", благодаря чему очистка от скорлупы становится более лёгкой.