Лукашенко назвал мерзкими заявления Ангелы Меркель по Минским соглашениям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на момент заключения Минских соглашений намерения экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Украины Петра Порошенко урегулировать конфликт были серьёзными. Недавние слова Меркель о том, что договорённости были достигнуты для укрепления Украины, он назвал не просто отвратительными, а "мерзкими".

"И позиция Меркель, как и других, в том числе Порошенко, была тогда очень серьёзной. После минских заседаний весь мир говорил о том, что наконец-то сделали шаг, что подписали эти соглашения, прекратилась война, перестали гибнуть люди", — указал президент, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина для программы "Москва. Кремль. Путин".

Лукашенко прокомментировал высказывание Меркель о Минских соглашениях. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

По словам белорусского лидера, Запад планировал начать войну против России в случае успеха переворота в Белоруссии в 2020 году и к этому столкновению там готовились.