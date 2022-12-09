Лукашенко назвал мерзкими заявления Ангелы Меркель по Минским соглашениям
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на момент заключения Минских соглашений намерения экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Украины Петра Порошенко урегулировать конфликт были серьёзными. Недавние слова Меркель о том, что договорённости были достигнуты для укрепления Украины, он назвал не просто отвратительными, а "мерзкими".
"И позиция Меркель, как и других, в том числе Порошенко, была тогда очень серьёзной. После минских заседаний весь мир говорил о том, что наконец-то сделали шаг, что подписали эти соглашения, прекратилась война, перестали гибнуть люди", — указал президент, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина для программы "Москва. Кремль. Путин".
Лукашенко прокомментировал высказывание Меркель о Минских соглашениях. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
По словам белорусского лидера, Запад планировал начать войну против России в случае успеха переворота в Белоруссии в 2020 году и к этому столкновению там готовились.
"К ней [войне] готовились. Мы точно знаем. В ближайшее время, я Путину сказал, мы обнародуем эти факты: как они должны были после 2020 года мятежа в Белоруссии, если сложится ситуация и выйдут на границу Смоленской области войсками НАТО, захватят у нас власть, начать войну против России с Донбасса", — заявил он.
Ранее Лайф писал о том, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в одном из интервью заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время". По её словам, Незалежная тех лет и сегодня — разные страны. В МИД РФ заявили, что признание экс-канцлера может быть использовано для разбирательств в рамках трибунала.
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