Меркель назвала целью Минских соглашений выиграть время для Украины

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были подписаны в 2014 году с целью "дать Украине время", это позволило стране стать сильнее. Интервью экс-главы немецкого кабмина опубликовано газетой Die Zeit.

"Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня. Украина 2014–2015 годов — это не современная Украина", — высказалась Меркель.

Экс-канцлер ФРГ считает, что тогда конфликт на востоке Украины был заморожен и проблема не была решена. Это "всем было ясно", но именно эти соглашения дали Украине "бесценное время", заметила политик. По её оценке, в 2014 году страны НАТО не могли оказать Незалежной поддержку в том объёме, в котором они делают это сейчас.