Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 декабря, 13:30

Россиянам рассказали, как правильно тренироваться на улице зимой

Эксперт Сиверкина заявила о важности вовремя заканчивать зимнюю тренировку на улице

При занятиях уличным спортом в зимнее время важно знать о ряде правил, которые помогут сделать тренировку более комфортной и не навредить здоровью. О таких Лайфу рассказала доцент кафедры физической культуры ГУУ Татьяна Сиверкина. В первую очередь она порекомендовала озаботиться выбором правильной одежды и обуви.

"Первым слоем одежды может быть термобельё. Второй слой должен греть. Рекомендуем вам надеть, например, флисовую кофту. Третий слой одежды должен защищать от ветра и осадков. Что касается обуви, то она должна быть удобной и иметь противогололёдный протектор", объяснила она.

Перед началом активности важно сделать разминку, которую лучше всего проводить в тёплом помещении. Во время же занятий Сиверкина советует плавно дышать носом, что согреет вдыхаемый воздух и поможет избежать переохлаждения или воспалительных процессов в дыхательной системе.

Психолог рассказала, как спорт поможет справиться с эмоциональным выгоранием

Психолог рассказала, как спорт поможет справиться с эмоциональным выгоранием

"На холоде оптимально бегать кроссы низкой или средней интенсивности. Время пробежки рекомендуется начинать с 10 минут, увеличивая их интенсивность постепенно до 45 минут. Высокоинтенсивные нагрузки лучше на морозе не выполнять", добавила эксперт.

При этом идеальными зимними видами спорта доцент назвала лыжи, коньки и сноуборд. Сами же занятия должны проходить в близости от дома, так на морозе не рекомендуется прекращать физические нагрузки.

"Как только вы почувствовали, что начинаете охлаждаться, то необходимо завершить тренировку и отправиться домой. Дома вы можете переодеться в сухую одежду и выпить горячий чай, чтобы согреть организм", заключила она.

Ранее Лайф рассказывал об опросе, который показал низкую заинтересованность спортом среди россиян. Так, ровно половина респондентов избегает любых видов физической активности. При этом посещают фитнес-клубы 12% граждан.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Ольга Годуненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров