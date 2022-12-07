Россиянам рассказали, как правильно тренироваться на улице зимой

При занятиях уличным спортом в зимнее время важно знать о ряде правил, которые помогут сделать тренировку более комфортной и не навредить здоровью. О таких Лайфу рассказала доцент кафедры физической культуры ГУУ Татьяна Сиверкина. В первую очередь она порекомендовала озаботиться выбором правильной одежды и обуви.

"Первым слоем одежды может быть термобельё. Второй слой должен греть. Рекомендуем вам надеть, например, флисовую кофту. Третий слой одежды должен защищать от ветра и осадков. Что касается обуви, то она должна быть удобной и иметь противогололёдный протектор", — объяснила она.

Перед началом активности важно сделать разминку, которую лучше всего проводить в тёплом помещении. Во время же занятий Сиверкина советует плавно дышать носом, что согреет вдыхаемый воздух и поможет избежать переохлаждения или воспалительных процессов в дыхательной системе.

"На холоде оптимально бегать кроссы низкой или средней интенсивности. Время пробежки рекомендуется начинать с 10 минут, увеличивая их интенсивность постепенно до 45 минут. Высокоинтенсивные нагрузки лучше на морозе не выполнять", — добавила эксперт.

При этом идеальными зимними видами спорта доцент назвала лыжи, коньки и сноуборд. Сами же занятия должны проходить в близости от дома, так на морозе не рекомендуется прекращать физические нагрузки.

"Как только вы почувствовали, что начинаете охлаждаться, то необходимо завершить тренировку и отправиться домой. Дома вы можете переодеться в сухую одежду и выпить горячий чай, чтобы согреть организм", — заключила она.