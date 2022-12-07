Не только чтобы согреться: Стало известно, почему кошки спят в ногах у хозяина

Многие коты любят спать в ногах хозяина, и причина такого поведения кроется не только в банальной потребности питомца в тепле. Об этом в беседе с РИАМО рассказала фелинолог (зоолог, изучающий кошек), основатель питомника Russicats Светлана Пономарёва.

По словам эксперта, котики ложатся в ноги к хозяину, чтобы получить внимание и ласку, а также чтобы почувствовать комфорт и безопасность. Кроме того, питомцы хотят таким образом получить тактильный контакт, ну и согреться. Дело в том, что температура тела этого домашнего любимца на 2–2,5 градуса выше, чем у человека, поэтому животному сложнее согреваться.

"Кошки спят не только в ногах хозяина, но и на голове, у живота и за спиной. Это банальное желание тепла и тактильного контакта — одного из способов общения между кошками", — рассказала фелинолог.