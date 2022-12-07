Артист, который не предал: Добровинский нашёл объяснение нападкам на Киркорова в США

Адвокат Александр Добровинский назвал странной истерией требование американских радикально настроенных активистов запретить Филиппу Киркорову въезд в США. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом "360".

"Странная истерия и история с Филиппом Бедросовичем Киркоровым продолжается. Человек поёт, собирает огромные залы, заступился за [Максима] Галкина, когда того назвали на ТВ то ли геем, то ли как-то более оскорбительно, имеет гражданство одной из европейских стран и довольно далёк от политики. Несмотря на всё это, ему закрыли въезд в страны Балтии и на Украину. А вот теперь, скорее всего, его испугались в США", — считает юрист.

По мнению звёздного адвоката, предположительной причиной запрета может стать то, что Киркоров не подпадает под западные стандарты "идеального предателя" из России. Там нуждаются в двух видах людей из России — это "серость и предатели", считает Добровинский. Киркоров же яркий и талантливый, в этом его вина в глазах врагов, заключил он.