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7 декабря, 13:01

СК: Организаторы теракта на Крымском мосту пока не установлены

Организаторы теракта на Крымском мосту, совершённого 8 октября, ещё не установлены. Сейчас по делу проводится 30 судебных экспертиз. Об этом заявил следователь в ходе заседания Басманного суда Москвы, где рассматривалось ходатайство о продлении срока ареста обвиняемым.

"По делу необходимо завершить производство 30 судебных экспертиз, получить ответы на запросы об оказании правовой помощи из компетентных органов Армении, Грузии, Болгарии, Китая, а также продолжить проведение процессуальных действий, направленных на установление организаторов и не установленных в настоящее время исполнителей преступления", — цитирует ТАСС следователя.

В ходе этого заседания Басманный суд продлил срок ареста Александру Былину, Дмитрию Тяжелых и Олегу Антипову, обвиняемых по уголовному делу о взрыве на мосту.

Появились новые подробности о расследовании теракта на Крымском мосту

Появились новые подробности о расследовании теракта на Крымском мосту

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено два пролёта дорожного полотна. По словам президента России Владимира Путина, авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. В ФСБ подтвердили обоснованность таких выводов. За соучастие в теракте задержаны граждане РФ, Украины и Армении.

Обложка ©

ТАСС / AP

Александра Вишнякова
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