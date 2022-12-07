СК: Организаторы теракта на Крымском мосту пока не установлены
Организаторы теракта на Крымском мосту, совершённого 8 октября, ещё не установлены. Сейчас по делу проводится 30 судебных экспертиз. Об этом заявил следователь в ходе заседания Басманного суда Москвы, где рассматривалось ходатайство о продлении срока ареста обвиняемым.
"По делу необходимо завершить производство 30 судебных экспертиз, получить ответы на запросы об оказании правовой помощи из компетентных органов Армении, Грузии, Болгарии, Китая, а также продолжить проведение процессуальных действий, направленных на установление организаторов и не установленных в настоящее время исполнителей преступления", — цитирует ТАСС следователя.
В ходе этого заседания Басманный суд продлил срок ареста Александру Былину, Дмитрию Тяжелых и Олегу Антипову, обвиняемых по уголовному делу о взрыве на мосту.
Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено два пролёта дорожного полотна. По словам президента России Владимира Путина, авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. В ФСБ подтвердили обоснованность таких выводов. За соучастие в теракте задержаны граждане РФ, Украины и Армении.
ТАСС / AP