СК: Организаторы теракта на Крымском мосту пока не установлены

Организаторы теракта на Крымском мосту, совершённого 8 октября, ещё не установлены. Сейчас по делу проводится 30 судебных экспертиз. Об этом заявил следователь в ходе заседания Басманного суда Москвы, где рассматривалось ходатайство о продлении срока ареста обвиняемым.

"По делу необходимо завершить производство 30 судебных экспертиз, получить ответы на запросы об оказании правовой помощи из компетентных органов Армении, Грузии, Болгарии, Китая, а также продолжить проведение процессуальных действий, направленных на установление организаторов и не установленных в настоящее время исполнителей преступления", — цитирует ТАСС следователя.