Назван самый "сильный" паспорт мира

Компания Arton Capital составила рейтинг самых "сильных" паспортов мира по итогам 2022 года. Документы в списке распределялись по общему баллу мобильности, возглавил его паспорт Объединённых Арабских Эмиратов.

Документ ОАЭ позволяет его обладателям посещать без визы 121 страну. Ещё в 59 государствах документ требуется оформлять только по прибытии. Виза эмиратцам требуется лишь для посещения 18 стран.

Второе место рейтинга разделили паспорта сразу 11 стран — Германии, Швеции, Финляндии, Люксембурга, Испании, Франции, Италии, Нидерландов, Австрии, Швейцарии и Южной Кореи. Гражданам этих государств визы нужны для посещения 25 стран. Тройку замыкают документы Дании, Бельгии, Португалии, Норвегии, Польши, Ирландии, США и Новой Зеландии. Их обладателям заранее визу делать нужно в 26 стран.

Паспорт России поместили на 38-е место рейтинга. Гражданам РФ безвизовый въезд разрешён в 78 стран, визу по прибытии можно сделать в 45 странах. Оформление визы заранее требуется для 75 государств. Последним в списке оказался паспорт Афганистана, обладателям которого безвизовый въезд разрешён лишь в пять стран.