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7 декабря, 12:33

СК показал видео с мужчиной, устроившим стрельбу по полицейским в Новошахтинске

СК: Устроивший стрельбу по полицейским мужчина ранее был судим за грабёж

В Следственном комитете показали видео с подозреваемым в нападении на сотрудника полиции в Новошахтинске Ростовской области. Сообщается, что им оказался 38-летний уроженец одного из российских регионов, ранее судимый за кражу и грабёж.

Мужчина, устроивший стрельбу по полицейским. Видео © Telegram / Следком

"В настоящее время с его участием выполняются необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой СК РФ.

Лайф публикует видео с предполагаемым преступником из Новошахтинска

Лайф публикует видео с предполагаемым преступником из Новошахтинска

Лайф писал, что в Ростовской области мужчиной в камуфляжной одежде было совершено нападение на сотрудников ОМВД России по Новошахтинску, в результате чего один из правоохранителей получил огнестрельное ранение, а сам преступник скрылся. По всему региону был введён план "Сирена". Позже его задержали на территории заброшенного здания под Новошахтинском.

Обложка ©

Telegram / Следком

Матвей Шандрыголов

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