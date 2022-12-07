СК показал видео с мужчиной, устроившим стрельбу по полицейским в Новошахтинске
СК: Устроивший стрельбу по полицейским мужчина ранее был судим за грабёж
В Следственном комитете показали видео с подозреваемым в нападении на сотрудника полиции в Новошахтинске Ростовской области. Сообщается, что им оказался 38-летний уроженец одного из российских регионов, ранее судимый за кражу и грабёж.
Мужчина, устроивший стрельбу по полицейским. Видео © Telegram / Следком
"В настоящее время с его участием выполняются необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой СК РФ.
Лайф писал, что в Ростовской области мужчиной в камуфляжной одежде было совершено нападение на сотрудников ОМВД России по Новошахтинску, в результате чего один из правоохранителей получил огнестрельное ранение, а сам преступник скрылся. По всему региону был введён план "Сирена". Позже его задержали на территории заброшенного здания под Новошахтинском.
Telegram / Следком