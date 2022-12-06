Неизвестный обстрелял полицейских в Ростовской области и пустился в бега
Неизвестный напал на полицейских под Новошахтинском, один из них ранен
Неизвестный в камуфляже открыл огонь по полицейским в пригороде Новошахтинска Ростовской области. Как стало известно SHOT, в результате ранен один сотрудник правоохранительных органов.
Злоумышленнику удалось скрыться, в настоящее время силовики занимаются его розыском. В региональном МВД подтвердили информацию и уточнили, что преступление было совершено сегодня в районе 12 часов дня в пригороде города Новошахтинска. Правоохранитель, получивший огнестрельное ранение, госпитализирован.
"Полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого в нападении на сотрудников ОМВД России по Новошахтинску", — уточнили в управлении.
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