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6 декабря, 10:49
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Неизвестный обстрелял полицейских в Ростовской области и пустился в бега

Неизвестный напал на полицейских под Новошахтинском, один из них ранен

Неизвестный в камуфляже открыл огонь по полицейским в пригороде Новошахтинска Ростовской области. Как стало известно SHOT, в результате ранен один сотрудник правоохранительных органов.

Злоумышленнику удалось скрыться, в настоящее время силовики занимаются его розыском. В региональном МВД подтвердили информацию и уточнили, что преступление было совершено сегодня в районе 12 часов дня в пригороде города Новошахтинска. Правоохранитель, получивший огнестрельное ранение, госпитализирован.

"Полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого в нападении на сотрудников ОМВД России по Новошахтинску", — уточнили в управлении.

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Андрей Бражников

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