Жуков и Потехин воссоединятся и споют "Он тебя целует" в новогоднюю ночь

Оригинальный состав группы "Руки вверх" спустя 16 лет воссоединится в комедийном попурри "СамоИрония судьбы!" на ТНТ, рассказали "Газете.ру" в пресс-службе телеканала. Музыканты исполнят в новогоднюю ночь песню "Он тебя целует", а поможет им в этом Михаил Галустян в роли охранника Александра Бородача. Также зрители смогут впервые увидеть Жукова в эротической сцене.