Жуков и Потехин воссоединятся и споют "Он тебя целует" в новогоднюю ночь
Группа "Руки вверх" спустя 16 лет воссоединится в "СамоИронии судьбы"
Жуков и Потехин споют "Он тебя целует" в новогоднюю ночь. Обложка © "Газета.ру" / Телеканал ТНТ
Оригинальный состав группы "Руки вверх" спустя 16 лет воссоединится в комедийном попурри "СамоИрония судьбы!" на ТНТ, рассказали "Газете.ру" в пресс-службе телеканала. Музыканты исполнят в новогоднюю ночь песню "Он тебя целует", а поможет им в этом Михаил Галустян в роли охранника Александра Бородача. Также зрители смогут впервые увидеть Жукова в эротической сцене.
"Они уговорили меня на эротическую сцену. Впервые в жизни! Есть повод включить ТНТ в новогоднюю ночь", — признался артист.
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Лайф уже рассказывал о "СамоИронии судьбы" — ремейке советской "Иронии судьбы, или С лёгким паром!". В нём Филипп Киркоров исполнит роль Ипполита, а певица Ольга Бузова сыграет Галю. Многие зрители ополчились против фильма, посчитав его издевательством над оригиналом, а сын актёра Александра Ширвиндта назвал интерпретацию пошлой подделкой. В свою очередь Бузова ответила критикам, заявив, что картина поможет приобщить молодое поколение к советской классике.