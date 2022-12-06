Сотни манифестантов снова вышли на протест в центре Улан-Батора

По информации агентства, к текущему часу более 200 человек пришли на центральную площадь, откуда начали шествие. Протестующие скандируют лозунги и несут в руках плакаты с требованием к властям страны призвать к ответственности высокопоставленных коррупционеров, виновных в масштабных хищениях.

Массовые протесты против коррупционеров в Монголии начались 4 декабря, а уже на следующий день акции переросли в попытку захвата Дворца правительства в Улан-Баторе. Беспорядки вспыхнули якобы из-за пропажи угля почти на 13 миллиардов долларов, который власти должны были поставить в Китай. Позднее Парламент Монголии в связи с массовыми протестами поддержал предложение об объявлении в Улан-Баторе режима ЧП.