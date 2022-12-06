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6 декабря, 10:27

Сотни манифестантов снова вышли на протест в центре Улан-Батора

<p>Протестующие против коррупционеров в Улан-Баторе. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Tatarmai" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@Tatarmai</a></p>

Протестующие против коррупционеров в Улан-Баторе. Фото © Twitter / @Tatarmai

В столице Монголии Улан-Баторе возобновились акции протеста, местные жители собираются на центральной площади Сухэ-Батора. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

По информации агентства, к текущему часу более 200 человек пришли на центральную площадь, откуда начали шествие. Протестующие скандируют лозунги и несут в руках плакаты с требованием к властям страны призвать к ответственности высокопоставленных коррупционеров, виновных в масштабных хищениях.

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Массовые протесты против коррупционеров в Монголии начались 4 декабря, а уже на следующий день акции переросли в попытку захвата Дворца правительства в Улан-Баторе. Беспорядки вспыхнули якобы из-за пропажи угля почти на 13 миллиардов долларов, который власти должны были поставить в Китай. Позднее Парламент Монголии в связи с массовыми протестами поддержал предложение об объявлении в Улан-Баторе режима ЧП.

Ирина Фальке

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