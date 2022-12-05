В Китае казнили чиновников, виновных в масштабных протестах в Монголии

В Китае казнили должностных лиц, которые причастны к краже угля из Монголии. Эта кража стала причиной масштабных акций протеста, которые продолжаются в стране несколько дней. Об этом пишет портал CentralAsia.

"Китайская сторона казнила должностных лиц, причастных к краже этого угля, китайская сторона отправила имена монгольских политиков, причастных к этому делу, премьер-министру Лувсаннамсрайну Оюуну-Эрдэнэ", — пишет издание.