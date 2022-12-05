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5 декабря, 13:07

В Китае казнили чиновников, виновных в масштабных протестах в Монголии

CentralAsia: В Китае казнили чиновников, причастных к краже угля из Монголии

В Китае казнили должностных лиц, которые причастны к краже угля из Монголии. Эта кража стала причиной масштабных акций протеста, которые продолжаются в стране несколько дней. Об этом пишет портал CentralAsia.

"Китайская сторона казнила должностных лиц, причастных к краже этого угля, китайская сторона отправила имена монгольских политиков, причастных к этому делу, премьер-министру Лувсаннамсрайну Оюуну-Эрдэнэ", — пишет издание.

Власти Монголии издали указ о силовом разгоне массовых протестов в Улан-Баторе

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Как сообщал Лайф, в Монголии массовые протесты против коррупционеров, которые начались накануне, переросли в попытку захвата Дворца правительства в Улан-Баторе. Беспорядки вспыхнули якобы из-за пропажи угля почти на 13 миллиардов долларов, который власти должны были поставить в Китай.

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ТАСС / Туяна Зондуева

Артур Белкин

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