В Китае казнили чиновников, виновных в масштабных протестах в Монголии
CentralAsia: В Китае казнили чиновников, причастных к краже угля из Монголии
В Китае казнили должностных лиц, которые причастны к краже угля из Монголии. Эта кража стала причиной масштабных акций протеста, которые продолжаются в стране несколько дней. Об этом пишет портал CentralAsia.
"Китайская сторона казнила должностных лиц, причастных к краже этого угля, китайская сторона отправила имена монгольских политиков, причастных к этому делу, премьер-министру Лувсаннамсрайну Оюуну-Эрдэнэ", — пишет издание.
Как сообщал Лайф, в Монголии массовые протесты против коррупционеров, которые начались накануне, переросли в попытку захвата Дворца правительства в Улан-Баторе. Беспорядки вспыхнули якобы из-за пропажи угля почти на 13 миллиардов долларов, который власти должны были поставить в Китай.
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ТАСС / Туяна Зондуева