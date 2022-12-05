Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 декабря, 12:50
3473

Избежавший казни в ДНР британский наёмник Пиннер вернулся на Украину "к жене"

The Sun: Британский наёмник Пиннер, избежавший казни в ДНР, вновь прибыл на Украину

Британский наёмник Шон Пиннер, воевавший на стороне Вооружённых сил Украины и избежавший смертной казни в ДНР, вновь прибыл в Незалежную. Стоит отметить, что мужчина вернулся на родину в сентябре после освобождения в ходе обмена пленными, однако теперь решил отправиться обратно.

"49-летний Шон вылетел обратно на Украину менее чем через десять недель после того, как его освободили в ходе обмена пленными", — сказано в публикации газеты The Sun.

Планирует ли Пиннер снова воевать, в материале не сообщается. Известно, что наёмник обещал матери больше не участвовать в зоне боевых действий, якобы он просто вернулся к жене Ларисе, которая оказывает гуманитарную помощь.

Решившего вернуться на Украину наёмника предупредили, что второго шанса на обмен не будет

Решившего вернуться на Украину наёмника предупредили, что второго шанса на обмен не будет

Ранее Лайф писал о том, что Верховный суд ДНР приговорил троих иностранных наёмников к смертной казни. Двое осуждённых (Эйден Аслин и Шон Пиннер) — граждане Великобритании.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Никита Осипов

Комментарий

1
avatar
avatar
Анатолий Павловсегодня в 13:10

второй раз не проканает с освобождением от смерти....-теперь точно повесят..

Новости партнеров