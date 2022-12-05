Избежавший казни в ДНР британский наёмник Пиннер вернулся на Украину "к жене"

Британский наёмник Шон Пиннер, воевавший на стороне Вооружённых сил Украины и избежавший смертной казни в ДНР, вновь прибыл в Незалежную. Стоит отметить, что мужчина вернулся на родину в сентябре после освобождения в ходе обмена пленными, однако теперь решил отправиться обратно.

"49-летний Шон вылетел обратно на Украину менее чем через десять недель после того, как его освободили в ходе обмена пленными", — сказано в публикации газеты The Sun.

Планирует ли Пиннер снова воевать, в материале не сообщается. Известно, что наёмник обещал матери больше не участвовать в зоне боевых действий, якобы он просто вернулся к жене Ларисе, которая оказывает гуманитарную помощь.