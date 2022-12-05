Стал известен новый клуб Роналду, в котором он будет играть уже с 1 января

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду с 1 января 2023 года станет игроком клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание Marca .

Как утверждают журналисты, контракт между 37-летним футболистом и клубом рассчитан на два с половиной сезона. При этом в год звёздный португалец будет получать 200 миллионов евро. Сам Роналду пока не комментировал свой переход.