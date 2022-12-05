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5 декабря, 12:42

Стал известен новый клуб Роналду, в котором он будет играть уже с 1 января

Marca: Роналду с января станет игроком клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду с 1 января 2023 года станет игроком клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание Marca.

Как утверждают журналисты, контракт между 37-летним футболистом и клубом рассчитан на два с половиной сезона. При этом в год звёздный португалец будет получать 200 миллионов евро. Сам Роналду пока не комментировал свой переход.

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Напомним, в конце ноября "Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Роналду. Футболист ранее заявил о предательстве со стороны английского клуба. Громкое интервью он дал британскому журналисту Пирсу Моргану. По словам португальца, "Манчестер Юнайтед" пытался вынудить его уйти.

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ТАСС / picture-alliance / dpa / Robert Michael

Наталья Исакова

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