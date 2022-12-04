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4 декабря, 06:48

Роналду признали одним из худших игроков ЧМ в Катаре

Роналду попал в символическую сборную худших игроков группового этапа ЧМ-2022

Звёздный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду попал в символическую сборную худших игроков группового этапа ЧМ-2022. Об этом пишет газета Daily Mail, ссылаясь на статистический портал SofaScore.

По итогам трёх матчей Роналду поставили оценку 6,37. Нападающий один раз поразил ворота соперников в прошедших встречах, реализовов пенальти в игре против команды Ганы. В список также включили четыре игрока сборной Катара, а именно Мешала Баршама, Хомама Ахмеда, Карима Будиафа и Алмоеза Али. Вместе с ними там оказались Франсиско Кальво и Оскар Дуарте из команды Коста-Рики, канадцы Алистэр Джонстон и Тажон Бушанан, австралиец Мэттью Леки и футболист из Саудовской Аравии Абдулела Аль-Малки.

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Ранее сообщалось, что Роналду установил уникальное достижение на ЧМ в Катаре. Он первым в истории нанёс 100 ударов по воротам на чемпионатах мира по футболу.

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Twitter / Cristiano

Светлана Оперук

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