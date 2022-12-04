Роналду признали одним из худших игроков ЧМ в Катаре

По итогам трёх матчей Роналду поставили оценку 6,37. Нападающий один раз поразил ворота соперников в прошедших встречах, реализовов пенальти в игре против команды Ганы. В список также включили четыре игрока сборной Катара, а именно Мешала Баршама, Хомама Ахмеда, Карима Будиафа и Алмоеза Али. Вместе с ними там оказались Франсиско Кальво и Оскар Дуарте из команды Коста-Рики, канадцы Алистэр Джонстон и Тажон Бушанан, австралиец Мэттью Леки и футболист из Саудовской Аравии Абдулела Аль-Малки.