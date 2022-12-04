Роналду признали одним из худших игроков ЧМ в Катаре
Роналду попал в символическую сборную худших игроков группового этапа ЧМ-2022
Звёздный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду попал в символическую сборную худших игроков группового этапа ЧМ-2022. Об этом пишет газета Daily Mail, ссылаясь на статистический портал SofaScore.
По итогам трёх матчей Роналду поставили оценку 6,37. Нападающий один раз поразил ворота соперников в прошедших встречах, реализовов пенальти в игре против команды Ганы. В список также включили четыре игрока сборной Катара, а именно Мешала Баршама, Хомама Ахмеда, Карима Будиафа и Алмоеза Али. Вместе с ними там оказались Франсиско Кальво и Оскар Дуарте из команды Коста-Рики, канадцы Алистэр Джонстон и Тажон Бушанан, австралиец Мэттью Леки и футболист из Саудовской Аравии Абдулела Аль-Малки.
Ранее сообщалось, что Роналду установил уникальное достижение на ЧМ в Катаре. Он первым в истории нанёс 100 ударов по воротам на чемпионатах мира по футболу.
Twitter / Cristiano