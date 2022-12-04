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4 декабря, 06:39

Врач рассказал, как приготовить самое полезное варенье

Нутрициолог Брыкин назвал самое полезное варенье

Приготовленное по классическому рецепту варенье, в котором фрукты и ягоды подвергаются термической обработке, содержит гораздо меньше витаминов, нежели протёртые с сахаром ягоды или пятиминутка. Об этом RT рассказал врач – спортивный диетолог и нутрициолог лаборатории "Гемотест" Антон Брыкин.

"Привычное для многих с детства варенье готовится по рецепту, в котором ягоды и фрукты подвергаются термической обработке. Однако длительное тепловое воздействие разрушает в них некоторые биологически активные соединения и витамины. Например, почти полностью — аскорбиновую кислоту", — рассказал Брыкин.

По словам врача, хранить варенье с косточками больше года не стоит, так как в них содержится амигдалин — природный гликозид, в составе которого есть сильная кислота. При попадании в организм человека она может привести к отравлению. Избавиться стоит и от свежего варенья, в котором появилась плесень.

Примечательно, что приготовленное холодным способом варенье гораздо более полезное и может стать отличной альтернативой привычному лакомству. Такое угощение готовится путём перетирания ягод с сахаром и либо сразу съедается, либо отправляется в морозилку. Существуют и другие варианты приготовления варенья.

"Для тех, кто не готов совсем отказаться от классического вкуса, существует так называемый промежуточный вариант — варенье-пятиминутка. В нём остаётся до 70% полезных веществ: витамины не успевают полностью разрушиться при краткосрочной термической обработке", — добавил Брыкин.

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freepik.com / freepik

Артур Белкин
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