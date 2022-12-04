Диетолог дала совет, как не переедать зимой

Зимой человек может чаще хотеть есть из-за дефицита жидкости в организме. Об этом заявила диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина.

Работает это так: в холодное время года люди снижают количество потребляемой воды. Организм требует больше жидкости, при этом люди нередко путают чувство жажды и чувство голода — и поглощают еды больше. В итоге организм добирает влагу из пищи, ну а всё лишнее остаётся "на боках", объяснила нутрициолог в интервью радио Sputnik. Чтобы избавиться от такого переедания, она советует пить больше воды.

"Часто спрашивают, сколько воды надо пить. У Всемирной организации здравоохранения нет норм по количеству выпиваемой воды, потому что люди живут в разном климате и ведут разный образ жизни. Но есть ориентир — это 30 миллилитров чистой воды на один килограмм веса. Соответственно, если вы весите 50 килограммов, то вам следует выпивать в день полтора литра чистой воды даже зимой", — рассказала Матыскина.