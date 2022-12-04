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4 декабря, 01:37

Четыре человека погибли при пожаре в Оренбурге

<p>Обгоревший дом. Фото © ГУ МЧС по Оренбургской области</p>

Обгоревший дом. Фото © ГУ МЧС по Оренбургской области

В Оренбурге на улице 374 км при пожаре в частном доме погибло четыре человека. Их тела нашли прибывшие сотрудники МЧС. Об этом рассказали в региональном главке ведомства.

"Первыми прибывшим подразделениями было установлено, что происходит горение жилого дома по всей площади. Звеньями газодымозащитной службы было обнаружено четверо погибших", — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС.

На месте трагедии работает испытательная пожарная лаборатория. Спасатели также привлекли ведомственных психологов. О причинах пожара пока не сообщается. В его ликвидации были задействованы 27 человек и 9 единиц техники.

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Как сообщал Лайф, накануне в результате пожара в частном доме в Омске погиб шестилетний мальчик. Из горящего здания родители смогли спасти двухлетнего ребёнка.

Андрей Григорьев

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