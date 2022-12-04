Четыре человека погибли при пожаре в Оренбурге

В Оренбурге на улице 374 км при пожаре в частном доме погибло четыре человека. Их тела нашли прибывшие сотрудники МЧС. Об этом рассказали в региональном главке ведомства.

"Первыми прибывшим подразделениями было установлено, что происходит горение жилого дома по всей площади. Звеньями газодымозащитной службы было обнаружено четверо погибших", — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС.

На месте трагедии работает испытательная пожарная лаборатория. Спасатели также привлекли ведомственных психологов. О причинах пожара пока не сообщается. В его ликвидации были задействованы 27 человек и 9 единиц техники.