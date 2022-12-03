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3 декабря, 10:10

При пожаре в доме в Омске погиб шестилетний мальчик

В результате пожара в частном доме в Омске погиб шестилетний мальчик, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

  • Последствия пожара в частном доме в Омске. Фото © СУ СК РФ по Омской области
    Последствия пожара в частном доме в Омске. Фото © СУ СК РФ по Омской области
  • Последствия пожара в частном доме в Омске. Фото © СУ СК РФ по Омской области
    Последствия пожара в частном доме в Омске. Фото © СУ СК РФ по Омской области

Последствия пожара в частном доме в Омске. Фото © СУ СК РФ по Омской области

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"По предварительным данным, возможной причиной пожара могло стать замыкание электрической проводки. В доме проживала семья из четырёх человек. Из горящего помещения родители смогли спасти двухлетнего ребёнка. На втором этаже дома в это время находился шестилетний ребёнок, которого спасти не удалось", — говорится в сообщении следователей.

На опубликованных СУ СКР кадрах видно, что дом полностью сгорел. Сейчас на месте работают следователи, в дальнейшем планируется возбуждение уголовного дела с учётом всех обстоятельств случившегося.

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Ранее Лайф рассказывал, что женщина и двое детей погибли при пожаре под Красноярском. По данным следователей, в ночь на 3 декабря произошло возгорание из-за нарушения правил монтажа и эксплуатации печи в частном доме.

Обложка ©

СУ СК РФ по Омской области

Артур Белкин

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