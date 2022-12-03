При пожаре в доме в Омске погиб шестилетний мальчик

В результате пожара в частном доме в Омске погиб шестилетний мальчик, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.





"По предварительным данным, возможной причиной пожара могло стать замыкание электрической проводки. В доме проживала семья из четырёх человек. Из горящего помещения родители смогли спасти двухлетнего ребёнка. На втором этаже дома в это время находился шестилетний ребёнок, которого спасти не удалось", — говорится в сообщении следователей.

На опубликованных СУ СКР кадрах видно, что дом полностью сгорел. Сейчас на месте работают следователи, в дальнейшем планируется возбуждение уголовного дела с учётом всех обстоятельств случившегося.