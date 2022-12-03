В Кировской области мать и семеро детей отравились угарным газом
В селе Калинино в Кировской области отравились угарным газом мать и семеро детей. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Соколов.
"В селе Калинино Малмыжского района семь детей и их мама отравились угарным газом", — написал он.
По словам Соколова, инцидент произошёл поздно вечером 2 декабря. Детям от года до 14 лет, все пострадавшие живы и находятся в сознании. Сейчас они находятся в центральной районной больнице Малмыжа. Губернатор распорядился, чтобы им предоставили всю необходимую медпомощь, за их состоянием пообещал следить лично. Сейчас оно, добавил Соколов, оценивается как среднетяжёлое, угрозы жизни нет. По предварительным данным, причиной произошедшего стала неисправность дымохода в частном доме.
Ранее женщина и двое детей погибли при пожаре под Красноярском. По данным следователей, в ночь на 3 декабря произошло возгорание из-за нарушения правил монтажа и эксплуатации печи в частном доме.
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