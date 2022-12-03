В Кировской области мать и семеро детей отравились угарным газом

По словам Соколова, инцидент произошёл поздно вечером 2 декабря. Детям от года до 14 лет, все пострадавшие живы и находятся в сознании. Сейчас они находятся в центральной районной больнице Малмыжа. Губернатор распорядился, чтобы им предоставили всю необходимую медпомощь, за их состоянием пообещал следить лично. Сейчас оно, добавил Соколов, оценивается как среднетяжёлое, угрозы жизни нет. По предварительным данным, причиной произошедшего стала неисправность дымохода в частном доме.