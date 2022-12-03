"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 декабря, 06:14

В США рассказали о серьёзной проблеме Пентагона и тревожной тенденции

Fox News: Падающее доверии американцев к армии является тревожной тенденцией

Жители США начинают всё меньше доверять своей армии, а многие и вовсе не хотят в ней служить, что является крайне "тревожной" тенденцией для страны. Об этом говорится в сюжете телеканала Fox News.

"У Пентагона серьёзная проблема с набором персонала, и отчасти это может быть связано с тем, что многие американцы теряют веру в военных. Недавний опрос Института Рональда Рейгана выявил тревожную тенденцию", — говорится в материале.

По данным опроса, доверие к армии за последние четыре года снизилось с 70% до 40%, что на телеканале назвали "шокирующим". Большая часть жителей страны связывает это с "прогрессивными" практиками армии США и слишком политизированным руководством. Кроме того, лишь 6% опрошенных признались, что сильно хотят отправиться служить в армию.

Минобороны узнало о роли США в подготовке провокаций с химоружием на Украине

Минобороны узнало о роли США в подготовке провокаций с химоружием на Украине

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не хотят войны с Россией и всячески стараются этого избежать.

Обложка ©

EPA / ROBERT GHEMENT

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров