В США рассказали о серьёзной проблеме Пентагона и тревожной тенденции

Жители США начинают всё меньше доверять своей армии, а многие и вовсе не хотят в ней служить, что является крайне "тревожной" тенденцией для страны. Об этом говорится в сюжете телеканала Fox News.

"У Пентагона серьёзная проблема с набором персонала, и отчасти это может быть связано с тем, что многие американцы теряют веру в военных. Недавний опрос Института Рональда Рейгана выявил тревожную тенденцию", — говорится в материале.

По данным опроса, доверие к армии за последние четыре года снизилось с 70% до 40%, что на телеканале назвали "шокирующим". Большая часть жителей страны связывает это с "прогрессивными" практиками армии США и слишком политизированным руководством. Кроме того, лишь 6% опрошенных признались, что сильно хотят отправиться служить в армию.