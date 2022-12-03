Женщина и двое детей погибли при пожаре под Красноярском

В Рыбинском районе Красноярского края мать и двое детей четырёх и семи лет погибли в результате пожара в жилом доме. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета по региону.









По версии следствия, в ночь на 3 декабря произошло возгорание из-за нарушения правил монтажа и эксплуатации печи в частном доме по улице Вокзальной города Заозёрный. Дети погибли во время госпитализации в машине скорой помощи. Указывается, что предварительно, смерть наступила ввиду отравления угарным газом.