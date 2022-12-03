Женщина и двое детей погибли при пожаре под Красноярском
В Рыбинском районе Красноярского края мать и двое детей четырёх и семи лет погибли в результате пожара в жилом доме. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета по региону.
По версии следствия, в ночь на 3 декабря произошло возгорание из-за нарушения правил монтажа и эксплуатации печи в частном доме по улице Вокзальной города Заозёрный. Дети погибли во время госпитализации в машине скорой помощи. Указывается, что предварительно, смерть наступила ввиду отравления угарным газом.
В ходе осмотра следователи установили, что дымоход находился в непосредственной близости с деревянным потолочным перекрытием. О возгорании сообщили соседи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, назначены судебно-медицинские экспертизы, которые помогут узнать точные причины смерти трёх человек.
Ранее стало известно о возгорании на складе Микояновского мясокомбината на улице Талалихина в Москве. Соответствующее сообщение поступило правоохранителям 2 декабря около десяти вечера. На место прибыли экстренные службы. В 22:59 пожарные объявили о локализации возгорания. Полностью потушили пожар в 23:16.