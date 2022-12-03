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3 декабря, 05:52

Врачи обнаружили новое заболевание у "короля футбола" Пеле

Reuters: Врачи диагностировали у Пеле респираторную инфекцию

Врачи клиники Альберта Эйнштейна в бразильском Сан-Паулу обнаружили у легендарного футболиста Пеле респираторную инфекцию, однако его состояние остаётся стабильным. Об этом пишет Reuters.

"Медицинская бригада диагностировала респираторную инфекцию, которую лечат антибиотиками. Пациент остаётся в общей палате, состояние стабильное с общим улучшением", — отмечается в заявлении клиники.

Пеле объяснил, почему оказался в больнице

Пеле объяснил, почему оказался в больнице

Ранее стало известно, что Пеле внепланово госпитализировали с отёком тела и сердечной недостаточностью. Кроме того, по словам медиков, проведённая в последние месяцы химиотерапия не дала никакого результата, а у Пеле наблюдаются спутанность сознания и осложнения из-за онкологии. В октябре легенде мирового футбола исполнилось 82 года.

Обложка ©

EPA / IAN LANGSDON

Артур Белкин
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