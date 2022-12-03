Врачи обнаружили новое заболевание у "короля футбола" Пеле

Врачи клиники Альберта Эйнштейна в бразильском Сан-Паулу обнаружили у легендарного футболиста Пеле респираторную инфекцию, однако его состояние остаётся стабильным. Об этом пишет Reuters .

Ранее стало известно, что Пеле внепланово госпитализировали с отёком тела и сердечной недостаточностью. Кроме того, по словам медиков, проведённая в последние месяцы химиотерапия не дала никакого результата, а у Пеле наблюдаются спутанность сознания и осложнения из-за онкологии. В октябре легенде мирового футбола исполнилось 82 года.