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3 декабря, 09:55

Повисший на отбойнике бензовоз парализовал движение на МКАД на востоке Москвы

На 104-м километре МКАД на востоке Москвы водитель бензовоза не справился с управлением, из-за чего автомобиль

перелетел половину разделительного отбойника и повис на нём. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении Лайфа.

Бензовоз повис на разделительном отбойнике на МКАД. Видео © Telegram / Реутов Новокосино Косино-Утомский ; LIFE

У бензовоза вывернуло колесо, также известно о разливе топлива на площади два квадратных метра. Сам водитель не пострадал. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", на месте ДТП собралась пробка в обе стороны. К слову, движение осложняется ещё и гололёдом. По всей видимости, из-за него бензовоз и впечатался в отбойник.

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Ранее Лайф сообщал, что один человек погиб в ДТП с маршруткой и пожарной машиной в Астрахани. В результате происшествия ещё десять человек, включая троих несовершеннолетних, пострадали.

Обложка ©

LIFE

Наталья Исакова

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