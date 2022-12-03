Повисший на отбойнике бензовоз парализовал движение на МКАД на востоке Москвы

На 104-м километре МКАД на востоке Москвы водитель бензовоза не справился с управлением, из-за чего автомобиль перелетел половину разделительного отбойника и повис на нём. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении Лайфа.

Бензовоз повис на разделительном отбойнике на МКАД. Видео © Telegram / Реутов Новокосино Косино-Утомский ; LIFE

У бензовоза вывернуло колесо, также известно о разливе топлива на площади два квадратных метра. Сам водитель не пострадал. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", на месте ДТП собралась пробка в обе стороны. К слову, движение осложняется ещё и гололёдом. По всей видимости, из-за него бензовоз и впечатался в отбойник.