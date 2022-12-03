Эндокринолог назвала самые вредные продукты для женщин

Женщины должны избегать ожирения, потому что в перспективе оно может привести к гинекологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям. Об этом Лайфу рассказала врач-эндокринолог "СМ-Клиники" Алина Алкашева. В связи с этим, по словам медика, в первую очередь представительницам прекрасной половины человечества не стоит злоупотреблять сахаром.

"Чрезмерное потребление сахара может вызывать ожирение, в последующем — инсулинорезистентность, сердечно-сосудистые заболевания, синдром поликистозных яичников, атеросклероз. Также сахар негативно влияет на кожу, а именно на выработку коллагена, в связи с чем представительницам прекрасного пола не рекомендуется употребление более 50 граммов простых углеводов в сутки", — пояснила Алкашева.

Специалист отметила, что ещё одним продуктом, ухудшающим женское здоровье, является алкоголь. Дело в том, что входящий в его состав этиловый спирт может оказывать токсичное воздействие на микрофлору кишечника. По этой причине ухудшается усвоение витаминов, минералов, жиров, белков и углеводов. По словам эндокринолога, также к вредным продуктам для женского здоровья относится молочка. При употреблении большого количества лактозы вырабатывается много инсулина, который приводит к образованию акне и отёков.

Врач посоветовала включить в рацион больше овощей, фруктов, орехов, так как они богаты витамином Е, который предупреждает образование тромбов, улучшает эластичность сосудов, стимулирует синтез белков и коллагена, а также участвует в регуляции менструального цикла.