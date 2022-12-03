Косметолог рассказала, как ухаживать за кожей зимой

Приход морозной погоды может негативно сказаться на состоянии кожи человека, которая подвергается различным повреждениям, особенно если за ней не следили в тёплое время года. О том, как избежать неприятных последствий в период холодов, Лайфу рассказала врач-косметолог, дерматолог центра "СМ-Косметология" Ольга Андриянова.

"Если летом вы чаще всего пользуетесь более гелевыми средствами ухода, то зимой рекомендуется применять средства с эмоллиентами — веществами, которые сохраняют липидную мантию кожи", — дала первый совет Андриянова.

На время холодов косметолог посоветовала отказаться от скрабов и пилингов, особенно если кожа склонна к шелушению или же наблюдается повышенная раздражительность. Не следует делать какие-либо травмирующие процедуры, особенно если вы планируете подолгу гулять на морозе. Стоит отказаться и от пересушивающих масок, содержащих глину, если у вас сухая кожа.

"Рекомендуется использовать кремы и сыворотки, в состав которых входят антиоксиданты и различные витамины, такие как витамины E и C, антиоксиданты — ресвератрол, гидроксиацетил, рутин и конский каштан. Такие средства защищают кожу и помогают ей восстанавливаться. Также следует дополнить свой рацион жирными кислотами омега-3 и -6, и обязательно принимать витамин D", — добавила Андриянова.