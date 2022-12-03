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3 декабря, 08:30

Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в ближайшие дни

Синоптик Паршина: В Москве и области ожидается рекордно высокое атмосферное давление

В Москве и области с 3 по 6 декабря ожидается рекордно высокое атмосферное давление. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с радио "Комсомольская правда".

"Нас ожидают рекордно высокое атмосферное давление и резкие скачки атмосферного давления во второй половине недели", — сказала она.

По словам синоптика, в субботу, 3 декабря, давление приблизится к абсолютному максимуму для этого дня, а 4 и 5 декабря оно может быть экстремально высоким для последнего месяца года. Хотя самый большой такой показатель был отмечен 14 декабря 1944 года. А вот 6 декабря атмосферное давление резко понизится на восемь миллибар. Затем каждый день оно будет понижаться, пока к концу следующей недели не окажется на отметке ниже нормальной.

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Ранее синоптик Михаил Леус рассказал, что атмосферное давление в Москве 4 декабря может побить рекорд 68-летней давности. По словам специалиста, из-за этого и антициклональной погоды в столице ухудшится качество воздуха.

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ТАСС / Марина Лысцева

Светлана Оперук

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