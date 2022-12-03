Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в ближайшие дни
Синоптик Паршина: В Москве и области ожидается рекордно высокое атмосферное давление
В Москве и области с 3 по 6 декабря ожидается рекордно высокое атмосферное давление. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с радио "Комсомольская правда".
"Нас ожидают рекордно высокое атмосферное давление и резкие скачки атмосферного давления во второй половине недели", — сказала она.
По словам синоптика, в субботу, 3 декабря, давление приблизится к абсолютному максимуму для этого дня, а 4 и 5 декабря оно может быть экстремально высоким для последнего месяца года. Хотя самый большой такой показатель был отмечен 14 декабря 1944 года. А вот 6 декабря атмосферное давление резко понизится на восемь миллибар. Затем каждый день оно будет понижаться, пока к концу следующей недели не окажется на отметке ниже нормальной.
Ранее синоптик Михаил Леус рассказал, что атмосферное давление в Москве 4 декабря может побить рекорд 68-летней давности. По словам специалиста, из-за этого и антициклональной погоды в столице ухудшится качество воздуха.
ТАСС / Марина Лысцева