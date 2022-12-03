Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в ближайшие дни

По словам синоптика, в субботу, 3 декабря, давление приблизится к абсолютному максимуму для этого дня, а 4 и 5 декабря оно может быть экстремально высоким для последнего месяца года. Хотя самый большой такой показатель был отмечен 14 декабря 1944 года. А вот 6 декабря атмосферное давление резко понизится на восемь миллибар. Затем каждый день оно будет понижаться, пока к концу следующей недели не окажется на отметке ниже нормальной.