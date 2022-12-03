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3 декабря, 08:28

В России за сутки выявили 6669 новых случаев ковида

За сутки в России выявили 6669 новых случаев CoViD-19. Также зарегистрировано 59 летальных исходов из-за вируса. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Кроме того, в медицинские учреждения за сутки госпитализировали 1324 человека. Это на 15,1% больше, чем 2 декабря. Выписано по причине выздоровления 5132 человека — на 9,7% меньше, чем днём ранее.

Минобороны РФ уличило США в создании штамма ковида с 80-процентной смертностью

Минобороны РФ уличило США в создании штамма ковида с 80-процентной смертностью

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 21 611 003 случая заражения ковидом и 392 176 смертей.

Ранее Лайф сообщал о том, что коронавирусная инфекция продолжает бушевать во всём мире и эволюционировать. Как выяснили южноафриканские учёные, новый штамм может вызывать более серьёзные заболевания и стать куда смертоноснее, чем "омикрон".

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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