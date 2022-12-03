В России за сутки выявили 6669 новых случаев ковида

За сутки в России выявили 6669 новых случаев CoViD-19. Также зарегистрировано 59 летальных исходов из-за вируса. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Кроме того, в медицинские учреждения за сутки госпитализировали 1324 человека. Это на 15,1% больше, чем 2 декабря. Выписано по причине выздоровления 5132 человека — на 9,7% меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 21 611 003 случая заражения ковидом и 392 176 смертей.