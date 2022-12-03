В России за сутки выявили 6669 новых случаев ковида
За сутки в России выявили 6669 новых случаев CoViD-19. Также зарегистрировано 59 летальных исходов из-за вируса. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Кроме того, в медицинские учреждения за сутки госпитализировали 1324 человека. Это на 15,1% больше, чем 2 декабря. Выписано по причине выздоровления 5132 человека — на 9,7% меньше, чем днём ранее.
Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 21 611 003 случая заражения ковидом и 392 176 смертей.
Ранее Лайф сообщал о том, что коронавирусная инфекция продолжает бушевать во всём мире и эволюционировать. Как выяснили южноафриканские учёные, новый штамм может вызывать более серьёзные заболевания и стать куда смертоноснее, чем "омикрон".
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