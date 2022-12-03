Владельца массажного салона в Новосибирске заподозрили в скрытой съёмке голых клиенток

В Новосибирске в массажном салоне "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы" разгорелся крупный скандал из-за скрытых камер, которые могли снимать клиенток заведения в обнажённом виде. Подробности истории рассказывает SHOT.

Владельца массажного салона в Новосибирске заподозрили в съёмке голых клиенток на скрытую камеру. Видео © t.me / SHOT

Обнаружить устройства смогла администратор салона Анастасия, которая нашла их в блоке питания для телефона, установленном в одной из розеток. Поиск камер она начала после того, как на одном из компьютеров увидела фото обнажённой посетительницы в интерьерах заведения.

"Я пришла туда, увидела этот блок питания, там этот глазок, и всё. Подъехал мой молодой человек вечером, я заканчивала смену как раз, и всё. Мы забрали эту карту памяти (на которой хранились эротические фотографии. — Прим. Лайфа), вытащили из этой камеры, а камеру оставили там. На следующий день я должна была выйти на работу, но я уже не вышла, потому что мы были в шоке, когда увидели это", — рассказала администратор салона Анастасия.

Блогер и клиентка салона Ольга Платонова предположила, что вести съёмку мог владелец салона, кроме того, он мог снимать девушек не только там, но ещё и в своём коттедже, где собирали "претенденток" и проводили мастер-классы по массажу. По её словам, мужчина позволял себе трогать и ласкать дам, причём делал это не только руками. Впрочем, владелец салона Игорь Пожидаев опровергает обвинения и говорит, что никакие записи в "Рельсах-рельсах, шпалах-шпалах" не велись.

"Видео и аудиосъёмка не ведётся. Что у них есть, я, к сожалению, пока не знаю. С этим будет разбираться следствие", — рассказал он.

Владелец также считает, что за счёт скандала из него пытаются выманить деньги, однако конкретные суммы не называются. Добавим, что клиентки салона уже обратились в полицию и, разумеется, перестали посещать заведение.