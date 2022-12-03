Россиянам рассказали, от чего зависит стоимость шуб из натурального меха

Стоимость норковых шуб в России выросла на 9%, песцовых — на 15%, а бобровые подешевели на 14% в 2022 году. К таким результатам пришли специалисты коммуникационного агентства "ПРО Бренд" в ходе анализа цен на меховые изделия в специализированных магазинах, маркетплейсах и вещевых рынках в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Итоги исследования имеются в распоряжении Лайфа.

Так, бюджетный вариант норковой шубы обойдётся в 90 тысяч рублей, песцовой — в 36 тысяч рублей, меховое изделие из бобра можно купить минимум за 69 тысяч рублей. При этом модели премиум-линеек магазины продают в диапазоне от 200 тысяч рублей до 900 тысяч рублей. А вот редкие экземпляры шуб можно приобрести не менее чем за один миллион рублей.

По словам кандидата социологических наук, владельца компании "ПРО Бренд" Алексея Гвинтовкина, стоимость мехового изделия зависит от того, во сколько обошёлся корм зверя и уход за животным, его порода, а также от качества выделки и пошива, валютного курса. В 2021 году цены на шубы снижались, и скидки доходили даже до 20%. В 2022-м же цены догоняют показатели 2020 года. Такие скидки на мех, подчеркнул Гвинтовкин, являются результатом падения покупательской способности и экологичной повестки, которая сейчас в тренде.

"Не секрет, что последние годы большинство крупных модных домов отшивает исключительно изделия из искусственного меха. На них равняются модницы, соответственно, спрос падает", — объяснил специалист.