Лисовец дал совет россиянкам по выбору наряда для новогоднего корпоратива

Для новогоднего корпоратива девушкам следует выбрать сдержанный наряд. Об этом рассказал известный стилист Влад Лисовец в статье, опубликованной на сайте Contora.

"Если в новогоднюю ночь по большей части девушки превращаются в более эротичные версии самих себя, то для вечеринки на работе я бы посоветовал выбрать что-то более сдержанное, хоть и нарядное", — сказал он.

Стилист посоветовал продумать образ, выбрать фактуру наряда, можно приглядеться к бархатному варианту. Он подчеркнул, что сегодня ещё есть возможность найти достойные обновки для гардероба. В магазинах есть множество вариантов от русских дизайнеров — шикарные костюмы, пиджаки, блузы. Наряд также следует дополнить аксессуарами, макияжем, сумкой, обувью.

"Будьте элегантными в этот вечер, выпустить когти и надеть мини успеете в конце декабря", — добавил Лисовец.