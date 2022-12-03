Лисовец дал совет россиянкам по выбору наряда для новогоднего корпоратива
Стилист Лисовец посоветовал россиянкам выбрать скромный наряд для новогоднего корпоратива
Для новогоднего корпоратива девушкам следует выбрать сдержанный наряд. Об этом рассказал известный стилист Влад Лисовец в статье, опубликованной на сайте Contora.
"Если в новогоднюю ночь по большей части девушки превращаются в более эротичные версии самих себя, то для вечеринки на работе я бы посоветовал выбрать что-то более сдержанное, хоть и нарядное", — сказал он.
Стилист посоветовал продумать образ, выбрать фактуру наряда, можно приглядеться к бархатному варианту. Он подчеркнул, что сегодня ещё есть возможность найти достойные обновки для гардероба. В магазинах есть множество вариантов от русских дизайнеров — шикарные костюмы, пиджаки, блузы. Наряд также следует дополнить аксессуарами, макияжем, сумкой, обувью.
"Будьте элегантными в этот вечер, выпустить когти и надеть мини успеете в конце декабря", — добавил Лисовец.
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