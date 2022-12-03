Власти Благовещенска рекомендовали ввести масочный режим из-за роста заболеваемости

В Благовещенске местные власти вслед за калининградскими чиновниками рекомендовали вернуть масочный режим в организациях с массовым пребыванием людей. Такое решение приняли на заседании городской санитарно-противоэпидемической комиссии.

Как сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора, в последнюю неделю ноября количество заболевших ОРВИ в регионе увеличилось на 12% — до 4277 человек.

"В Благовещенске организациям и учреждениям с массовым пребыванием людей рекомендовано ввести масочный режим для персонала, а в образовательных организациях — усилить фильтр и чаще проводить дезинфекцию", — уточнили в пресс-службе мэрии города.

Кроме того, рекомендовано не принимать детей с признаками ОРВИ в учреждениях образования, культуры и спорта, там также должны усилить дезинфекционный режим. При этом новогодние мероприятия в городе пока отменять не стали. Решения об этом будут принимать руководители организаций на местах.