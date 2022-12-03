"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 декабря, 06:52

Россиянам рассказали, из каких бокалов лучше пить игристое вино

"Роскачество" посоветовало пить игристое вино из бокалов для белого

Употреблять игристое вино лучше из классических бокалов для белого вина, так как с их помощью можно прочувствовать аромат напитка и понаблюдать за его пузырьками. Об этом РИА "Новости" рассказали в "Роскачестве".

"В качестве подарка под игристые вина я бы рекомендовал выбирать не традиционно любимые у нас высокие бокалы-"флейты", а классические бокалы под белое вино. Для тех, кому вкус и аромат вина важнее наблюдений за игрой пузырьков, — это правильный выбор. В таких бокалах вино раскрывается гораздо интересней", — заметил руководитель экспертной группы "Винный гид России" Артур Саркисян.

По словам экспертов, такие бокалы делаются из тонкого стекла, а в канун Нового года их можно найти в магазинах по более низкой, чем в обычные дни, цене. При этом в качестве подарка к бутылке с напитком бокалы лучше подобрать отдельно, нежели приобрести готовый набор. Кроме того, при выборе вина в подарок обязательно стоит учесть особенности адресата. К примеру, молодому человеку с широким кругом интересов, который увлекается вином, лучше подобрать что-то необычное. Подойти могут "органические" вина или же вино в стиле "оранж".

Россиянам пообещали не поднимать цены на деликатесы к Новому году

Россиянам пообещали не поднимать цены на деликатесы к Новому году

Ранее Лайф рассказывал, что минимальная стоимость бутылки тихого вина в России должна находиться в районе 200 рублей.

Обложка ©

freepik.com / rawpixel.com

Артур Белкин
  • Новости
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров