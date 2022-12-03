Россиянам рассказали, из каких бокалов лучше пить игристое вино

Употреблять игристое вино лучше из классических бокалов для белого вина, так как с их помощью можно прочувствовать аромат напитка и понаблюдать за его пузырьками. Об этом РИА "Новости" рассказали в "Роскачестве".

"В качестве подарка под игристые вина я бы рекомендовал выбирать не традиционно любимые у нас высокие бокалы-"флейты", а классические бокалы под белое вино. Для тех, кому вкус и аромат вина важнее наблюдений за игрой пузырьков, — это правильный выбор. В таких бокалах вино раскрывается гораздо интересней", — заметил руководитель экспертной группы "Винный гид России" Артур Саркисян.

По словам экспертов, такие бокалы делаются из тонкого стекла, а в канун Нового года их можно найти в магазинах по более низкой, чем в обычные дни, цене. При этом в качестве подарка к бутылке с напитком бокалы лучше подобрать отдельно, нежели приобрести готовый набор. Кроме того, при выборе вина в подарок обязательно стоит учесть особенности адресата. К примеру, молодому человеку с широким кругом интересов, который увлекается вином, лучше подобрать что-то необычное. Подойти могут "органические" вина или же вино в стиле "оранж".