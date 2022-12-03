Россиянам рассказали, какая информация на симке может заинтересовать мошенников

На сим-карте хранится масса информации о владельце, и эти данные могут использовать мошенники. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказал заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

По его словам, на сим-карте содержатся серийный номер и номер мобильного телефона, а также временные данные о сети, в которой находится абонент. Базовые станции регулярно передают сигналы в эфир, чтобы телефон мог понимать, находится ли он в зоне покрытия, объяснил Магомедов. Устройство же в пассивном режиме большую часть времени ничего не передаёт, лишь принимает для экономии заряда батарей. Периодически телефон уведомляет сеть о местонахождении для упрощения доставки входящих звонков.

Современная сим-карта вмещает до 129 Кбайт памяти для хранения контактов, сообщений и платёжной информации. Содержание исходящих звонков, сообщений абонента и интернет-трафика операторы связи хранят полгода, а детализацию — три года. Вся эта информация собирается и передаётся исключительно правоохранителям в рамках оперативно-разыскной деятельности. Но данные с симки могут быть интересны и мошенникам.

"Однако для того, чтобы получить их, они должны обладать довольно серьёзными криминальными "компетенциями". Злоумышленники могут получить доступ к сим-карте либо физически, то есть украв, либо путём клонирования сим-карты с помощью социальной инженерии, направленной на провайдера", — рассказал Магомедов.

Во избежание кражи данных с симки эксперт посоветовал соблюдать меры предосторожности, а именно не сообщать личные данные незнакомым лицам или же на сомнительных сайтах.