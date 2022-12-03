"Военная мысль": Россия нарастит войска на севере, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО

Россия будет наращивать войска на северном направлении и заранее распланирует удары высокоточным оружием по территории Швеции и Финляндии в случае, если эти страны станут членами НАТО. Об этом пишет журнал для военачальников "Военная мысль", издаваемый Минобороны.

"С нашей стороны это потребует наращивания на северном направлении состава сухопутных и береговых войск, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны и авиации, в том числе беспилотной, а также планирования нанесения ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам на территориях Финляндии и Швеции", — говорится в тексте материала.

По версии издания, вступление Швеции и Финляндии в НАТО стоит рассматривать как наиболее актуальный вызов для РФ, несмотря на то что это лишь документальное подтверждение давно сложившихся отношений. По мнению авторов, обозначенные шаги могут быть обусловлены тем, что граница РФ и стран НАТО вырастет более чем на тысячу километров и возможным появлением в странах постоянных или временных баз и войск альянса.