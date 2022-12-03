В США заявили о желании американцев дружить с Россией
Политик США Саре: Вашингтон скрывает, что американцы хотят хороших отношений с Россией
Власти Соединённых Штатов скрывают, что американцы на самом деле хотят поддерживать с Россией и Китаем хорошие отношения. Такое заявление в ходе пресс-конференции, организованной площадкой "Общественная служба новостей", сделала независимый кандидат в Сенат США от штата Нью-Йорк Диана Саре.
"В США не хотят показывать правду, что люди хотят поддерживать хорошие отношения с Россией, Китаем и всем миром", — сказала политик.
По её словам, последние выборы на острове Тайвань являются примером того, что американцы против войны с Китаем. Саре подчеркнула, что Вашингтон контролирует местные СМИ и поддерживает собственные видение и имидж, которые сейчас на повестке.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о нежелании Америки воевать с Россией. Кроме того, он сообщил о том, что необходимо не допустить расширения украинского конфликта.
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