Власти Соединённых Штатов скрывают, что американцы на самом деле хотят поддерживать с Россией и Китаем хорошие отношения. Такое заявление в ходе пресс-конференции, организованной площадкой "Общественная служба новостей", сделала независимый кандидат в Сенат США от штата Нью-Йорк Диана Саре.

"В США не хотят показывать правду, что люди хотят поддерживать хорошие отношения с Россией, Китаем и всем миром", — сказала политик.

По её словам, последние выборы на острове Тайвань являются примером того, что американцы против войны с Китаем. Саре подчеркнула, что Вашингтон контролирует местные СМИ и поддерживает собственные видение и имидж, которые сейчас на повестке.