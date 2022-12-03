"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 декабря, 07:03

В США заявили о желании американцев дружить с Россией

Политик США Саре: Вашингтон скрывает, что американцы хотят хороших отношений с Россией

Власти Соединённых Штатов скрывают, что американцы на самом деле хотят поддерживать с Россией и Китаем хорошие отношения. Такое заявление в ходе пресс-конференции, организованной площадкой "Общественная служба новостей", сделала независимый кандидат в Сенат США от штата Нью-Йорк Диана Саре.

"В США не хотят показывать правду, что люди хотят поддерживать хорошие отношения с Россией, Китаем и всем миром", — сказала политик.

По её словам, последние выборы на острове Тайвань являются примером того, что американцы против войны с Китаем. Саре подчеркнула, что Вашингтон контролирует местные СМИ и поддерживает собственные видение и имидж, которые сейчас на повестке.

В США не исключили потенциальную возможность нападения Китая на Тайвань

В США не исключили потенциальную возможность нападения Китая на Тайвань

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о нежелании Америки воевать с Россией. Кроме того, он сообщил о том, что необходимо не допустить расширения украинского конфликта.

Обложка ©

Unsplash

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров