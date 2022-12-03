На Украине опровергли передачу Киево-Печерской лавры ПЦУ

В данный момент речь о передаче Киево-Печерской лавры Православной церкви Украины (ПЦУ) не идёт, так как её юридическое лицо уже давно зарегистрировано в одной из церквей лавры. Об этом заявил глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко, слова которого приводит издание "Украинская правда".

"Сейчас речь не идёт о передаче Киево-Печерской лавры, речь идёт о регистрации юридического лица в том самом монастыре, церкви, которая до сих пор находится в пользовании ПЦУ. Она находится на территории верхней лавры. Меняется просто название и уточняется адрес", — заявил Ткаченко.