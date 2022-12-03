На Украине опровергли передачу Киево-Печерской лавры ПЦУ
Глава Минкультуры Украины Ткаченко опроверг передачу Киево-Печерской лавры ПЦУ
В данный момент речь о передаче Киево-Печерской лавры Православной церкви Украины (ПЦУ) не идёт, так как её юридическое лицо уже давно зарегистрировано в одной из церквей лавры. Об этом заявил глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко, слова которого приводит издание "Украинская правда".
"Сейчас речь не идёт о передаче Киево-Печерской лавры, речь идёт о регистрации юридического лица в том самом монастыре, церкви, которая до сих пор находится в пользовании ПЦУ. Она находится на территории верхней лавры. Меняется просто название и уточняется адрес", — заявил Ткаченко.
Глава ведомства также заметил, что перерегистрация не имеет никакого отношения к "процессу, который происходит в лавре", и подчеркнул, что все её здания принадлежат государству. При этом в вопросе "передвижения монахов" ничего не меняется, заверил Ткаченко.
Ранее Лайф писал, что 22 ноября СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре, что было позже объяснено поисками "ячейки Русского мира". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данную акцию "очередным звеном в цепи военных действий против русского православия". Позднее Рада зарегистрировала законопроект о запрете деятельности РПЦ на территории Украины.
ТАСС / Пётр Сивков