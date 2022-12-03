Японские учёные создали устройство для обнаружения вируса ковида в воздухе

Учёные из японского Университета Тохоку создали устройство, с помощью которого можно обнаруживать частицы вируса CoViD-19 в окружающем пространстве. Результаты их исследования опубликовал журнал Sensors and Actuators A: Physical.

В этом устройстве используется пластина с магнитострикционным покрытием. Она вырабатывает энергию за счёт вибрации, которая изменяется при поглощении вируса. Таким образом можно определить, что частицы ковида находятся в воздухе.

"Мы смогли подтвердить, что магнитострикционный композитный материал может обнаруживать вирус и передавать данные об обнаружении, используя энергию, генерируемую им самим. Самоподдерживающий характер устройства позволяет связать его с технологиями IoT в будущем, что невозможно с нынешними биосенсорами", — сообщил соавтор исследования Фумио Нарита.

В дальнейшем учёные планируют доработать устройство и проверить, можно ли его применять к вирусам MERS и SARS.