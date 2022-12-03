В многоэтажке под Астраханью произошёл взрыв газа

Один человек пострадал в результате взрыва газового оборудования на пятом этаже жилого дома в Камызяке Астраханской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Последствия взрыва газового оборудования в одной из квартир жилого дома в Камызяке. Видео © Telegram / Игорь Бабушкин

"3 декабря в 03:52 (02:52 мск. — Прим. Лайфа) в Камызякском районе города Камызяк по ул. Максима Горького, д. 95, кв. 33. на ЦОВ-112 поступило сообщение о нарушении целостности газового оборудования в квартире на пятом этаже жилого дома", — говорится в сообщении.

По данным губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, пострадавшего госпитализировали с термическими ожогами и в шоковом состоянии в Александро-Мариинскую клиническую больницу. Всего из здания было эвакуировано 114 человек, в том числе 12 детей. Сейчас один ребёнок и один подросток находятся в пункте временного размещения, а остальные — у родственников.

В настоящий момент дом обследует специальная комиссия на предмет возможности дальнейшего проживания граждан, добавил глава региона. Если результаты экспертизы позволят, все повреждения в здании будут восстановлены за счёт бюджета местных властей.