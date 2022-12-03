Косметолог рассказала, как правильно принимать витамины для волос, ногтей и кожи

Большое количество россиян самостоятельно назначают себе различные витамины для здоровья собственной кожи, волос или ногтей, однако не всегда это может положительно сказаться на состоянии организма, ведь приём средств должен быть правильным. О том, как не навредить себе в попытке сделать лучше, Лайфу рассказала врач-косметолог и дерматолог центра "СМ-Косметология" Ольга Андриянова.

"В первую очередь необходимо пройти чекап и выявить, каких микроэлементов и витаминов не хватает. Для этого назначается полный спектр лабораторной диагностики. У косметологов, как правило, это анализ крови, а у трихологов можно дополнительно сдать анализ на микроэлементы. Когда выявляется дефицит, врач назначает различные средства", — рассказала специалист.

По словам Андрияновой, целый ряд пациентов параллельно с жалобами на сухость кожи, шелушение или же проблемы с волосами рассказывают о повышенной утомляемости или нарушениях работы иммунной системы. Происходит это из-за того, что организму необходимо большое количество витаминов.

"Дефицит витаминов и микроэлементов вызывает как раз данные жалобы у пациентов. Как правило, когда у пациента отмечается повышенная сухость и шелушение кожи, очень часто это связано с недостатком витаминов группы B или витамина E. Очень часто при повышенном выпадении волос не хватает ферритина, железа, есть пониженный гемоглобин, отмечается недостаток цинка. Всё это нам позволяет назначить правильные витамины, компенсировать их дефицит", — добавила врач.

При этом самостоятельно назначать себе препараты с содержанием большого количества витаминов не следует, перед их приёмом лучше пройти обследование у специалиста. Также не стоит втирать в кожу витамины А и Е, так как это никак не поможет, несмотря на массу подобных советов в Сети.