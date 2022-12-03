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3 декабря, 09:04

Атмосферное давление в Москве повторило рекорд 68-летней давности

Синоптик Леус: В Москве атмосферное давление повторило рекорд 1954 года

В Москве 3 декабря атмосферное давление повторило рекорд 1954 года. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В 9 часов утра барометры на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, показали 770,9 миллиметра ртутного столба, повторив таким образом рекордное значение, достигнутое 3 декабря 1954 года", — написал синоптик в телеграм-канале.

Специалист добавил, что затем атмосферное давление немного понизилось, но ситуация по-прежнему может измениться.

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Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила жителей столичного региона о высоком атмосферном давлении в ближайшие дни. По её словам, 4 и 5 декабря оно может быть экстремально высоким для последнего месяца года.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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