"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 декабря, 08:52

Правительство выделит 600 миллионов рублей в 2023 году на новые субсидии животноводам

Правительство РФ выделит 600 миллионов рублей на новый вид субсидий, который предусматривает возмещение части затрат на выращивание крупного рогатого скота и последующее производство продукции. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Кроме того, правительство с 1 января 2023 года смягчает условия предоставления грантов от государства на развитие производства.

"Речь идёт о фермерских хозяйствах, занимающихся развитием семейных ферм, а также о сельскохозяйственных кооперативах, использующих грантовое финансирование на укрепление материально-технической базы. До сих пор по условиям предоставления поддержки они должны были брать одного работника на каждые три миллиона рублей полученного гранта, теперь — одного работника на каждые десять миллионов рублей", — отмечается в публикации.

Владельцы семейных ферм с нового года смогут перераспределять часть средств на приобретение сельхозучастков, которые находятся в муниципальной собственности. Кабмин отмечает, что данное решение расширит поддержку российских аграриев и всего сектора, а также обеспечит его дальнейшее развитие.

Путин пообещал проработать предложение об индексации пенсий для работающих инвалидов

Путин пообещал проработать предложение об индексации пенсий для работающих инвалидов

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что доходы бюджета РФ за девять месяцев 2022 года увеличились на 10% и достигли 20 триллионов рублей.

Обложка ©

ТАСС / РБК / Екатерина Кузьмина

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров