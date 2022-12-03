Правительство выделит 600 миллионов рублей в 2023 году на новые субсидии животноводам

Правительство РФ выделит 600 миллионов рублей на новый вид субсидий, который предусматривает возмещение части затрат на выращивание крупного рогатого скота и последующее производство продукции. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Кроме того, правительство с 1 января 2023 года смягчает условия предоставления грантов от государства на развитие производства.

"Речь идёт о фермерских хозяйствах, занимающихся развитием семейных ферм, а также о сельскохозяйственных кооперативах, использующих грантовое финансирование на укрепление материально-технической базы. До сих пор по условиям предоставления поддержки они должны были брать одного работника на каждые три миллиона рублей полученного гранта, теперь — одного работника на каждые десять миллионов рублей", — отмечается в публикации.

Владельцы семейных ферм с нового года смогут перераспределять часть средств на приобретение сельхозучастков, которые находятся в муниципальной собственности. Кабмин отмечает, что данное решение расширит поддержку российских аграриев и всего сектора, а также обеспечит его дальнейшее развитие.