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3 декабря, 08:56

Эксперт объяснил, почему в РФ не нужна новая возрастная маркировка видеоигр

Эксперт Кузьменко усомнился в необходимости введения возрастной маркировки видеоигр

Инициатива российских властей внедрить возрастную маркировку компьютерных игр является странной. Об этом рассказал в беседе с радио "Комсомольская правда" независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.

По его словам, в России уже действует возрастная маркировка игр, которая коррелируется с общеевропейской системой. Причём она действительно работает. К тому же издатели в РФ делают ещё небольшую самоцензуру.

"Игре, которая затрагивает какие-то сложные темы (вроде ЛГБТ), в Европе ставят 12+, а у нас 17+ — в соответствии с законом РФ. Поэтому мне кажется, что придумывать какую-то лишнюю маркировку — это чрезвычайно странно. Зачем чинить то, что не сломалось?" — объяснил эксперт.

Маркировка есть и на тех играх, которые скачиваются в Интернете. Как рассказал Кузьменко, любая платформа поддерживает аккаунт, где указывается количество лет пользователя при регистрации. Это позволяет поставить запрет на скачивание игр, которые не соответствуют возрасту.

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Ранее сообщалось, что в России появится система возрастной маркировки ПК-игр, схожая с европейской PEGI. Минэкономики уже подготовило соответствующие изменения в федеральный проект, они будут направлены на "предупреждение бесконтрольного распространения среди детей деструктивной информации".

Обложка ©

Pexels

Светлана Оперук
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