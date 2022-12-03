Эксперт объяснил, почему в РФ не нужна новая возрастная маркировка видеоигр

Инициатива российских властей внедрить возрастную маркировку компьютерных игр является странной. Об этом рассказал в беседе с радио "Комсомольская правда" независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.

По его словам, в России уже действует возрастная маркировка игр, которая коррелируется с общеевропейской системой. Причём она действительно работает. К тому же издатели в РФ делают ещё небольшую самоцензуру.

"Игре, которая затрагивает какие-то сложные темы (вроде ЛГБТ), в Европе ставят 12+, а у нас 17+ — в соответствии с законом РФ. Поэтому мне кажется, что придумывать какую-то лишнюю маркировку — это чрезвычайно странно. Зачем чинить то, что не сломалось?" — объяснил эксперт.

Маркировка есть и на тех играх, которые скачиваются в Интернете. Как рассказал Кузьменко, любая платформа поддерживает аккаунт, где указывается количество лет пользователя при регистрации. Это позволяет поставить запрет на скачивание игр, которые не соответствуют возрасту.