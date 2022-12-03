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3 декабря, 09:08

Скончался гендиректор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин

Гендиректор театрального фестиваля имени Чехова Шадрин скончался в возрасте 83 лет

<p>Генеральный директор Международного театрального фестиваля имени Чехова, президент Международной конфедерации театральных союзов Валерий Шадрин. Обложка © <a href="https://chekhovfest.ru/personalities/valeriy-ivanovich-shadrin/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">chekhovfest.ru</a></p>

Генеральный директор Международного театрального фестиваля имени Чехова, президент Международной конфедерации театральных союзов Валерий Шадрин. Обложка © chekhovfest.ru

На 84-м году жизни скончался генеральный директор Международного театрального фестиваля имени Чехова, президент Международной конфедерации театральных союзов Валерий Шадрин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

"Валерия Ивановича не стало сегодня в 6:40 мск. Он умер в клинике после продолжительной болезни", — сообщили в пресс-службе и добавили, что дата и время прощания с культурным деятелем пока не определены.

Шадрин родился 12 февраля 1939 года. Всю свою жизнь он посвятил искусству. Благодаря ему жители и гости столицы увидели всеми известных "Трёх сестер" Петера Штайна и "странные" постановки Эймунтаса Някрошюса. Шадрин был награждён рядом высоких государственных наград, в числе которых орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени за большой вклад в развитие отечественной культуры. В 2016 году он получил звание "Заслуженного деятеля искусств РФ".

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Оксана Попова

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