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3 декабря, 09:06

В Греции сошёл с рельсов поезд с американской военной техникой

<p>Поезд с американской военной техникой в Греции. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Olena_Roksolana" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Olena_Roksolana</a></p>

Поезд с американской военной техникой в Греции. Обложка © Twitter / Olena_Roksolana

Возле порта Александруполис на севере Греции сошёл с рельсов поезд с военной техникой американской армии. Об этом сообщил портал 902.gr Компартии страны.

Известно, что инцидент произошёл в районе Французского вокзала, на месте работают краны и другая техника, чтобы вернуть поезд на рельсы.

"Речь идёт о танках, бронемашинах и контейнерах, которые недавно были выгружены в порту для военных США и направились к границе НАТО", — пишет издание.

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Портал также сообщает, что порт Александруполис, по заявлениям американских официальных лиц, использовался США и НАТО для перевозки оружия на Украину.

Ранее Лайф сообщал о том, что группа французских военных попала под поезд во время проведения учений.

Илья Суриков

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