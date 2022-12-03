В Греции сошёл с рельсов поезд с американской военной техникой
Поезд с американской военной техникой в Греции. Обложка © Twitter / Olena_Roksolana
Возле порта Александруполис на севере Греции сошёл с рельсов поезд с военной техникой американской армии. Об этом сообщил портал 902.gr Компартии страны.
Известно, что инцидент произошёл в районе Французского вокзала, на месте работают краны и другая техника, чтобы вернуть поезд на рельсы.
"Речь идёт о танках, бронемашинах и контейнерах, которые недавно были выгружены в порту для военных США и направились к границе НАТО", — пишет издание.
Портал также сообщает, что порт Александруполис, по заявлениям американских официальных лиц, использовался США и НАТО для перевозки оружия на Украину.
Ранее Лайф сообщал о том, что группа французских военных попала под поезд во время проведения учений.