"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 декабря, 08:30

Парни поделились 10 способами, как намекнуть девушке на секс и не показаться пошляком

Как намекнуть партнёрше, что ты "в нужном настроении"? Задача не из простых, если не хочешь, чтобы все думали, что тебе "только ЭТО и нужно". Собрали десять гораздо более элегантных вариантов.

"А зачем вообще что-то говорить? Просто начинайте делать ей массаж ног. Работает безотказно... Ну, ладно. В 60% случаев", — Clcooper423.

"Я спрашиваю, не хочет ли она, чтобы я помог ей со стиркой", — KithMeImTyson.

"Всё начинается с поцелуев. Так что иногда слова не нужны", — Ho-Chi-Mane.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Я просто закрываю дверь в спальню и запираю её на замок", — eatingmyfist.

"Хочешь пойти послушать фильм?" DeepFriedAngelwing.

"Дети спят, и я уже помыл посуду", — GladCricket.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Мой муж напевает тему "Челюстей". Не спрашивайте меня почему. Понятия не имею, с чего и как это началось. Просто теперь его фишка😅", — Clasikz.

"Я спрашиваю, какие у неё планы на следующие три минуты", — KantStopTheCot.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Почему ты до сих пор не раздета?" Comfortable-Ad7519.

"Уже 10 лет прошло! Умоляю!" Careless-Village1019.

7 базовых правил секса, про которые многие почему-то до сих пор не знают

7 базовых правил секса, про которые многие почему-то до сих пор не знают

Обложка ©

Shutterstock

Сергей Трофимов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров