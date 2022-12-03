Парни поделились 10 способами, как намекнуть девушке на секс и не показаться пошляком
Как намекнуть партнёрше, что ты "в нужном настроении"? Задача не из простых, если не хочешь, чтобы все думали, что тебе "только ЭТО и нужно". Собрали десять гораздо более элегантных вариантов.
"А зачем вообще что-то говорить? Просто начинайте делать ей массаж ног. Работает безотказно... Ну, ладно. В 60% случаев", — Clcooper423.
"Я спрашиваю, не хочет ли она, чтобы я помог ей со стиркой", — KithMeImTyson.
"Всё начинается с поцелуев. Так что иногда слова не нужны", — Ho-Chi-Mane.
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"Я просто закрываю дверь в спальню и запираю её на замок", — eatingmyfist.
"Хочешь пойти послушать фильм?" — DeepFriedAngelwing.
"Дети спят, и я уже помыл посуду", — GladCricket.
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"Мой муж напевает тему "Челюстей". Не спрашивайте меня почему. Понятия не имею, с чего и как это началось. Просто теперь его фишка😅", — Clasikz.
"Я спрашиваю, какие у неё планы на следующие три минуты", — KantStopTheCot.
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"Почему ты до сих пор не раздета?" — Comfortable-Ad7519.
"Уже 10 лет прошло! Умоляю!" — Careless-Village1019.
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