Парни поделились 10 способами, как намекнуть девушке на секс и не показаться пошляком

"А зачем вообще что-то говорить? Просто начинайте делать ей массаж ног. Работает безотказно... Ну, ладно. В 60% случаев", — Clcooper423.

"Я спрашиваю, не хочет ли она, чтобы я помог ей со стиркой", — KithMeImTyson.

"Всё начинается с поцелуев. Так что иногда слова не нужны", — Ho-Chi-Mane.

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"Я просто закрываю дверь в спальню и запираю её на замок", — eatingmyfist.

"Хочешь пойти послушать фильм?" — DeepFriedAngelwing.

"Дети спят, и я уже помыл посуду", — GladCricket.

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"Мой муж напевает тему "Челюстей". Не спрашивайте меня почему. Понятия не имею, с чего и как это началось. Просто теперь его фишка😅", — Clasikz.

"Я спрашиваю, какие у неё планы на следующие три минуты", — KantStopTheCot.

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"Почему ты до сих пор не раздета?" — Comfortable-Ad7519.